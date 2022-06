Belén Mora realizó una sutil crítica a Cristián de la Fuente en redes sociales

“El privilegio de creer que no tienes privilegios”, comentó la actriz, haciendo reír a algunos, pero también molestando a otros.

Una particular crítica realizó la humorista nacional, Belén Mora, a quienes niegan tener privilegios, la que sería una indirecta a Cristián de la Fuente, por sus recientes comentarios en el programa "Sin Filtro" de Canal VIVE.

Recordemos que el pasado jueves, el actor alzó la voz contra aquellos que lo tildaban de privilegiado. “Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa. Terminé manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy en día es porque me he sacado la cresta trabajando“, afirmó.

“Y la gente me dice ‘oh, tus privilegios’. No es privilegio, eso se llama trabajo”, aseveró. Cristián también alegó que el problema es que “hay gente que no tiene las cosas que tiene, pero quieren que se las regalen porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos” (sic).

“El privilegio de creer que no tienes privilegios”, comentó la actriz, haciendo reír a algunos, pero también molestando a otros.

El privilegio de creer que no tienes privilegios. ☝🏻 — BELEN - AZA (@_belenaza) June 25, 2022

Luego, la comediante compartió un meme de las declaraciones de Cristián de la Fuente, en el que se bromeaba sobre su postulación al colegio donde estudió, el que es uno de los más caros del país.

“Situación económica de la familia del postulante: clase alta acomodada, clase media o hijo de amante”, salía escrito en la imagen.