Belén Mora le envió una curiosa invitación a JC Rodríguez tras posible censura en CHV

El animador podría ser censurado por los comentarios que emita en pantalla, todo esto tras el llamado del Presidente Sebastián Piñera a un alto ejecutivo de CHV.

Sorpresa e indignación causó la noticia del medio digital Interferencia, quienes revelaron que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se habría molestado con el animador del matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez.

Fue tanta la molestia del Mandatario que habría llamado directamente a Jorge Carey, presidente ejecutivo de Chilevisión, según confidenciaron fuentes de palacio y de la estación televisiva al mencionado medio, para quejarse por el término "variante Piñera", una frase acuñada por el periodista para criticar irónicamente la gestión de La Moneda frente a la pandemia.

"Piñera le habría dicho en tono personal, pero molesto al alto ejecutivo que criticar la gestión del gobierno era una cosa, pero ridiculizar la figura presidencial era otra", reveló el medio nacional.

La polémica, que sin duda se ha tomado todas las redes sociales de este fin de semana, se produjo a raíz de un hecho ocurrido el pasado miércoles 31 de marzo en el espacio matutino de CHV.

Ese día durante un despacho realizado junto al periodista Francisco Sanfurgo, quien mostraba las largas filas que habían en la ciudad de Santiago producto del pago del permiso de circulación, Julio César Rodríguez no dudó en realizar un potente descargo ante dicha situación y apuntó con un directo mensaje a las autoridades.

"Le piden a la gente que se quede en casa, pero obligan a pagar el permiso. La verdad es que así no se puede, porque estas aglomeraciones y filas que se ven por el pago del permiso de circulación están auspiciadas por la autoridad", comentó.

Y agregó que "Todo lo que me afecta no está en pandemia y todo lo que me beneficia está en pandemia. Entonces, ¿Qué es lo que es esto? No es ni la variante brasileña, ni la variante Nueva York, esta es la variante Piñera, le vamos a poner, una variante gubernamental", sentenció potentemente Rodríguez.

A horas de conocerse esta polémica noticia, Pulso Mediático, un portal de espectáculos y tendencias nacionales, consignó lo siguiente: "Fuentes desde el interior de CHV, nos señalan que Julio César Rodríguez advierte; si hay censura y/o alguna pauta de lo que él tenga que decir, abandona el canal. Luego que Piñera llamara a los ejecutivos, por los dichos del animador contra él", indicaron vía Twitter.

Si bien la información ha sido ampliamente compartida, llamó la atención uno de los comentarios del tweet realizado por la comediante Belén Mora, quien actualmente conduce el programa Políticamente Incorrecto en La Red.

"Que se venga pa @LaRedTV", escribió el nuevo rostro del canal, apoyando con todo al periodista e invitándolo a cambiarse de casa televisiva si era necesario.