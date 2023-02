Belén Mora le envía un particular mensaje al Profe Campusano antes de presentarse en Viña

La polémica humorista nacional, Belén Mora, participó en la conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, donde compartirá escenario con Alejandro Fernández y Los Jaivas.

En la oportunidad, la comediante aprovechó de mandarle un irónico mensaje al profesor Jaime Campusano, debido a algunos chistes que lanzará en la Quinta Vergara. “Le informo al profesor Campusano que si voy a decir un par de groserías, muy bien escritas y muy buen pronunciadas en todo caso”, dijo la comediante durante la conversación con los medios en el Hotel Sheraton Miramar.

Además, respondió a la polémica de los tuits que supuestamente ella escribió, le mandó buenos deseos al debutante Diego Urrutia, quien subió en reemplazo de Yerko Puchento y contó parte de su rutina, donde aseguró que no cambiará ninguna coma de lo que viene trabajando hace cuatro años.

Según reveló, fue el año 2019, al bajarse del Festival del Huaso de Olmué que comenzó a trabajar su nuevo libreto, con el la mente puesta que algún día la presentaría en el Festival de Viña del Mar.

“Me encanta el día que me tocó, me fascina, lo encuentro espectacular. Y sí, los comediantes siempre sentimos miedo y nervio porque somos lo más visto del Festival de Viña, no lo mejor pagado y somos el relleno, somos lo que pasa en el escenario mientras desmontan la técnica del artista que abrió y montan la del artista que cierra”, indicó la comediante.

“¿Da miedo? Sí, pero en mi caso estoy muy segura y confiada, no quiero pecar de ni soberbia ni nada, pero uno tiene que ser segura y confiada del trabajo hecho”, cerró.