Belén Mora estalló contra sus colegas que la criticaron tras su show en Viña 2023

Una sorpresiva publicación compartió a través de sus redes sociales la humorista nacional, Belén Mora, quien se refirió a su nefasto show que presentó hace algunas semanas atrás en el Festival de Viña del Mar, donde terminó su rutina entre pifias.

A través de una historia de Instagram, la comediante se lanzó contra algunos colegas, sin mencionar nombres, haciendo referencia a hechos ocurridos en el pasado. “Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que a través de un mensaje o mail, me mandaron odio. A los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí”, expresó.

“A los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)”, cerró.