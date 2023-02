Belén Mora asegura que no le regalaron la Gaviota de Plata en Viña 2023

Una nula autocrítica realizó la humorista nacional, Belén Mora, tras su nefasto paso por el Festival de Viña del Mar, donde se fue con pifias y una Gaviota de Plata regalada por los animadores del certamen.

“Yo lo que rescato es que de los 50 minutos que hice, en los primeros 40 la gente se cagó de la risa. Y, claro, los últimos 10 que fue, según el mini análisis que hicimos con los chiquillos, desde el chiste de la ensalada en adelante, los perdí“, dijo Belenaza en conversación con Contigo en la mañana de CHV.

“Hubo mucho estímulo, tenía mucha información visual, auditiva, etcétera, y no funcionó. Pero tampoco me voy a echar a morir“, añadió después.

Tras ello, se refirió a las pifias que recibió, por sobre todo al final de su rutina. “Cuando empezaron a pifiar, me di el tiempo de escucharlos. Porque una trabaja para el público. Y si el público se está manifestando, que se manifieste, porque tiene todo el derecho de hacerlo”, afirmó.

Posteriormente, la humorista negó que le hayan obsequiado la Gaviota de Plata, como varios internautas han señalado en las redes sociales. “Pero eso de que me regalaron la Gaviota, no guachito, me aplaudieron 40 minutos. Esa Gaviota de la Plata me la merecía“, aseguró.

Finalmente, Belenaza aseguró que, eso sí, “la de Oro no, la de Oro habría sido regalada. Y no la habría aceptado y por eso, cuando empezaron los animadores, a quienes le agradezco el apañe, quizás un poco a invitar a la gente a que me diera la de Oro, yo ahí dije ‘no’. Porque prefiero tener una ganada, que una segunda regalada“.