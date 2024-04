Jean Beausejour no duda y perfila su favorito para ganar el Campeonato: "Es el principal candidato, no hay otro"

Ya transcurridas siete fechas del Campeonato Nacional, comienzan a perfilarse los equipos que podrían competir por el título en esta temporada 2024, y hay quienes lo tienen bastante claro, como es el caso de Jean Beausejour, exseleccionado chileno que se la jugó y afirmó que hay un club que está muy por encima del resto.

Así es, el bicampeón de América junto a La Roja no tuvo dudas a la hora de elegir su favorito para coronarse como campeón del certamen, y es que está fascinado con lo mostrado hasta ahora por la Universidad de Chile, líder exclusivo de la competencia que no ha sabido de derrotas en esta primera parte del torneo.

Fue en Radio ADN que el exlateral izquierdo destacó el trabajo realizado por el técnico Gustavo Álvarez, quien le ha sacado un gran rendimiento a sus dirigidos: "Si hay algo que ha mostrado la U, es que a pesar de los nombres propios, a veces echa mano de jugadores que uno no los tenía tanto en los posibles titulares y todos han respondido".

En esa línea, 'Bose' se deshizo en elogios para el plantel de la U y la manera en que han sabido potenciarse como equipo: "Eso hace confirmar que cuando el colectivo se hace fuerte, las individualidades no es que no pasen a tener importancia, la siguen teniendo, pero un colectivo fuerte, fortalece individualidades y no al revés, así yo lo creo".

Y para concluir su idea, el ex U de Chile y Colo Colo enfatizó en que el cuadro azul es el gran favorito para consagrarse como monarca del presente torneo: "Esta U como está haciendo las cosas, puede animarse a ir por el título, yo creo que es candidato". "Es más, hasta aquí creo que es el principal candidato, no hay otro", remató Beausejour.

