Beatriz Sánchez realizó duras críticas al Gobierno por el manejo de la pandemia en Chile

Además, la candidata a la Convención Constituyente elogió a su compañero Gabriel Boric como carta presidencial del Frente Amplio.

La ex candidata presidencial del Frente Amplio y actual postulante a la Convención Constituyente por el distrito 12, Beatriz Sánchez, hizo un repaso de varios temas de contingencia a la prensa nacional.

En primera instancia, la periodista se refirió al manejo de la pandemia por parte del gobierno, el cual calificó de "desastroso".

"Ha sido nefasto desde el día uno. Estamos viendo la repetición de lo que hace el Presidente Piñera y ahora, también, otro ministro de Salud. Podemos hacer un paralelo con el 2020, con el exitismo inicial», recordó.

Además, criticó las medidas que se tomaron durante los primeros de 2021. "Se abrió todo: se dieron permisos de vacaciones, se volvió a clases presencialmente; se echó a andar el país como si hubiéramos superado la pandemia (…) Creo que el manejo ha sido desastroso", indicó.

"Lo que uno entiende del gobierno es que siempre toma ciertas decisiones desde la perspectiva de que la economía del país no pare. Uno podría entender que tiene que haber una preocupación económica, porque creo que la pandemia no es sólo sanitaria, pero esto no se soluciona tratando de que todo el mundo vaya a trabajar a la fuerza o que el comercio esté totalmente abierto, sino que asistiendo a las familias con platas de asignación directa. Entonces, las prioridades del gobierno siempre han estado extraviadas en esta pandemia", reflexionó.

Presidenciables

Sobre los nombres que suenan para arribar a La Moneda, Beatriz Sánchez fue enfática: "Este gobierno es inexistente, ya se le acabó su tiempo. Por eso toma tanta relevancia los nombres que están circulando hoy como candidatas y candidatos presidenciales. Obviamente, yo tengo el corazón puesto en el candidato del Frente Amplio (FA), que es Gabriel Boric".

"Por mucho que haya candidatos de derecha que tratan de separarse de Sebastián Piñera, yo creo que aunque nos pinten el mundo de colores, la derecha siempre son una continuidad de Piñera. Hoy, votar por Chile Vamos, es votar Rechazo. Ojo con eso", agregó.

Respecto al parlamento del FA, destacó que "tiene amplia experiencia política. Creo que ha sido uno de los liderazgos dentro del Congreso para llevar adelante discusiones, conversaciones… Y de hecho, tiene ese espíritu de ir a conversar con quien se necesita conversar para ir avanzando en los temas. Yo creo que, hoy, esa es una gran característica. Gabriel es de las personas que lidera una visión de cambio para el país. Cambios estructurales y de forma".

Campaña constituyente

En relación a su candidatura a constituyente, la ex presidenciable reconoció que "ha sido una campaña bien en terreno y bien bonita. Se levantan conversaciones que son interesantes. Las personas reconocen el proceso constituyente como el más importante que estamos viviendo. Al mismo tiempo -las personas lo dicen-, hay falta de información y eso ha sido un tema complejo de llevar. No sólo de los candidatos, que son muchos, sino también de debates de los constituyentes".

La candidata aseguró que si sale electa propondrá "repartir el poder, cómo hacemos que la gente se sienta parte de las decisiones que se toman. Cómo terminamos con este poder político y económico que está concentrado en tan poquitas manos. ¿Por qué hoy los trabajadores pagan la crisis de su bolsillo, con sus ahorros, mientras los súper ricos hacen crecer su fortuna en un 70%? Bueno, porque está mal pelado el chancho. Y eso debe revertirse en una nueva Constitución. Una Constitución que nos de a todos un piso mínimo de dignidad", sentencia.