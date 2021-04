Beatriz Sánchez emitió duras declaraciones contra Pamela Jiles en Tolerancia Cero

Además, la ex candidata presidencial del Frente Amplio afirmó que no votaría por la carta del Partido Humanista en la elección de fin de año.

La candidata a constituyente y expostulante a La Moneda, Beatriz Sánchez, criticó a la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, afirmando que fue “un error” del Frente Amplio propiciar su candidatura al Congreso.

“Es un fenómeno que se repite en otros lados también, es una suerte de liderazgo que hay en distintas partes del mundo, un tipo de fenómeno que se replica mas o menos similar, que son liderazgos muy personalistas, como una especie de caudillo que aprovechan ciertos momentos para posicionarse. Por ejemplo el tercer retiro es un ejemplo muy puntual de eso”, afirmó en el programa Tolerancia Cero.

La periodista aseguró además que no votaría por Jiles si es que se presenta de candidata presidencial.

“Yo como Beatriz Sánchez no haría primarias con Pamela Jiles, porque es un liderazgo personal, no hay una construcción política detrás no hay un proyecto de futuro país, no hay un proyecto colectivo que es lo que a mí me entusiasma de la política”, expresó.

En ese sentido, Sánchez señaló que “en el caso de este tipo de liderazgo, en el caso de Chile es Pamela Jiles, en el caso de otros países serán otros tipos de liderazgo. Yo la comparo mucho con el tipo de liderazgo de Trump”.

“No tiene un partido, todo esto que es la política detrás, sino que más bien un personalismo. De hecho la otra persona como muy allegada a ella es su pareja, que además es candidato, ella habla por él, una cosa muy extraña. Si tu me preguntas a mí, insisto en una opinión personal, yo no haría primarias con Pamela Jiles”, cerró.