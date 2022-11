Beatriz Sánchez defendió su nombramiento como embajadora de Chile en México

La nueva embajadora designada por el Presidente Gabriel Boric en el consulado de Chile en México, Beatriz Sánchez, se refirió el pasado jueves a las críticas realizadas a su nombramiento por militantes de los partidos de oposición al Gobierno.

Desde su confirmación en el cargo, el pasado 9 de noviembre, las voces de opositores a su designación se multiplicaron, principalmente las de quienes cuestionaron las capacidades de la periodista para ejercer el cargo.

Y esta jornada, en el marco de una actividad oficial del mandatario chileno realizada en la Escuela Primaria Maestra Gabriela Mistral de Coyoacán, en Ciudad de México, donde se encuentra de gira por estos días, fue que la exconvencional y excandidata presidencial defendió los motivos de su nombramiento.

“Yo tengo 52 años, lo digo con bastante orgullo, y creo que he hecho hartas cosas en la vida. Hoy día estoy dedicada hace unos cinco años a la política”, inició la embajadora, quien insistió en que tiene “una trayectoria” acorde con su nuevo cargo.

“La verdad es que yo entiendo que (las críticas) por los distintos nombramientos en esta materia puedan existir, pero tengo una trayectoria, creo que el Presidente lo dijo”, señaló.

“Yo me quedo con otra cosa. Yo me quedo con las responsabilidades que una pueda asumir cuando llegan designaciones de este tipo. Lo dije cuando el Presidente me honra con una asignación como esta”, agregó.

“Yo aquí voy a poner el corazón y la cabeza en hacer la mejor pega posible, así se lo dije ayer (miércoles) a todos los empresarios con los que hablé. A todas las personas de cancillería mexicana con las que he hablado y con toda la gente que me ha llamado también ya para empezar a establecer el trabajo que voy a hacer aquí en México y lo voy a hacer entendiendo que este es un rol de Estado y así lo asumo”, finalizó.