Beatriz Sánchez defendió la propuesta de la Nueva Constitución

Beatriz Sánchez.

La ex convencional del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue la reciente invitada del programa político Estado Nacional de TVN, instancia donde conversó sobre el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

"Yo creo que el texto está bien, está bien para aplicarse, pero evidentemente cuando tú elaboras algo en abstracto, porque está proyectado y está con transitorios para que ver la progresividad en que cada una de las normas se va a ir aplicando en el país, creo que evidentemente se pueden hacer ajustes. Yo no me niego a que se hagan ajustes", indicó.

Al ser consultada sobre qué cambios realizaría a la propuesta de nueva Constitución, la ex convencional contestó que "creo que hay que ver bien cómo van funcionando y uniéndose las cosas. Porque creo que hay cuestiones que son bien fundamentales".

"Lo primero es que la Constitución define un estado social y democrático de derecho. Es el primer artículo y ese es muy importante porque marca una línea divisoria entre lo que tenemos hoy en día y lo que buscamos a propósito de todos los derechos fundamentales, como la salud, las pensiones y la educación", señaló.

"Entonces, creo que es importante estar mirando esa forma en la que el Estado va cambiando su progresividad respecto al cumplimiento de los derechos fundamentales", agregó. "Yo no diría qué cosas tienen que cambiarse, pero me hubiese gustado que hubiese quedado más robusto en temas de comunicación. Esa es la parte que a mí menos me gusta", finalizó.

Al ser consultada sobre los últimos sondeos de opinión, que han revelado un alza a la opción del "rechazo" por parte de la ciudadanía a la propuesta de nueva Constitución, la ex presidenciable aseguró que "yo no sé hoy en día qué quieren los chilenos. En la Convención hablé por la gente que representaba, pero hoy en día no podría hablar por todos".

"Hay varias encuestas y en algunas existen diferencias más grandes que en otras. Las encuestas siempre son una mirada hacia atrás y no son el plebiscito. El plebiscito es el 4 de septiembre", cerró.