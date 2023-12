Durante la jornada se viralizó un registro de un fuerte pelea en un café con piernas de la ciudad de Valparaíso. Los hechos se dieron en la Galería Beye y hasta las mujeres del local golpearon a un grupo de sujetos que salió corriendo desde el lugar.



Además de golpes físicos, los involucrados en el pleito lanzaron maceteros y hubo fuertes gritos e insultos, situación que no pasó desapercibida y fue grabada por testigos que observaron lo ocurrido con precaución de que les llegara algún golpe.

Violenta pelea en café con piernas



Por el momento no se conocen los reales motivos de la pelea, pero se cree que se debió al no pago del servicio o un lío de faldas. La persona que viralizó el registro describió el momento como una “batalla campal”.



En el video se ve com algunos testigos intervinieron en el conflicto y se metieron a separar la fuerte pelea. “Valpo no volverá a ser lo que fue con la actual "administración". ex ciudad”, “Que país mas decadente”, “Puro aporte cultural extranjero”, fueron algunos comentarios en el video.