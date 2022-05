Bastián Tapia se refirió a su encontrón con Humberto Suazo en el Santa Laura

El joven defensa de la Universidad de Chile aseguró al programa "Hablemos del Bulla" que “no tolero que me pasen a llevar”.

Un curioso momento protagonizó el defensa de la Universidad de Chile, Bastián Tapia, junto al delantero de Deportes La Serena, Humberto Suazo, en el duelo que ambos equipos disputaron el pasado sábado en el Estadio Santa Laura por el Torneo Nacional.

En las imágenes mostradas por TNT Sports se pudo ver como el joven no se achicó ante el experimentado “Chupete”, lo que fue aplaudido por hinchas de la U. “Uno está consciente con los rivales que juega, ahora en todos los equipos uno se encuentra con jugadores de mucha experiencia y bastante recorrido, pero uno dentro de la cancha debe tener toda la personalidad, es súper importante imponerse”, declaró al respecto el propio defensa en el programa “Hablemos del Bulla”.

En la misma línea, el defensa que jugó la temporada 2021 a préstamo en San Marcos de Arica sostuvo que “a medida que va pasando el partido creo que igual sirve hacerse sentir, más en mi puesto que creo que es un puesto que requiere de esa personalidad, porque si soy un jugador tímido a lo mejor no podría mostrar mi juego o muchos delanteros con experiencia me pueden pasar a llevar”.

“En lo personal no tolero que me pasen a llevar o que muestren alguna falta de respeto hacia mí, creo que está demás. Pero si lo hacen, voy a responder”, agregó. Para finalizar, el defensa azul comentó que la acción con Suazo “se dio en el partido, obviamente yo no busco discutir con nadie, pero son situaciones del partido, uno esta propenso. Me tocó y tenía que hacerlo nomas, en revolución de partido uno no se controla tampoco”.