Colo Colo y Ñublense ya se enfrentan en el Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún por la séptima fecha del Campeonato Nacional, pero la inédita formación del Cacique no termina de convencer a todos, y fue Marcelo Barticciotto quien criticó la decisión de Jorge Almirón de afrontar este duelo con un equipo alternativo.

Así es, resulta que del once habitual de los albos, solo el arquero Brayan Cortés está presente ante los chillanejos, algo que no le cayó para nada bien al 'Barti': "Los antecedentes que tiene Colo Colo de dosificar tanto no son buenos". "Lo hizo con O'Higgins y terminó perdiendo un partido en donde no jugó para nada bien", arrancó en ESPN.

Te puede interesar: La millonaria cláusula de salida de Lucas Cepeda en Colo Colo

"No llevó titulares en el banco de suplentes en esa ocasión… no sé si es tan bueno", agregó sobre aquella derrota ante los celestes. Tras ello, recalcó que, considerando su posición en la tabla, "Colo Colo necesita los puntos, no es que pueda dejar de lado el campeonato, es muy pronto todavía".

En esa línea, el ídolo colocolino afirmó que el Cacique todavía no está en condiciones de dosificar, pues dicha medida debería considerarse solo una vez que superen la fase de grupos de la Copa Libertadores: "Si después clasifica y se mete a octavos puede ir solo por la copa, pero no sé si es bueno ahora.

Y para finalizar, Barticciotto fue enfático en que la formación alternativa de Colo Colo, hoy por hoy, no está a la altura de los estelares del esquema de Almirón, y los resultados en la presente campaña de los albos lo confirman: "Por algo los titulares son titulares".

Quizá te interese: "Fue un concierto en las alturas": Los Bunkers realizan show sorpresa en medio de un vuelo