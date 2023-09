Barriga contra Neme: "Hay una especie de vendetta constante"

Luego de que se informara que Fiscalía estaría preparando la formalización para Cathy Barriga, por presunto fraude al fisco, José Antonio Neme criticó los “lujos” y hechos mediáticos que ocurrieron durante su tiempo como alcaldesa de Maipú.

Ante esto, Barriga aprovechó su espacio en el programa de TV+ Me Late Prime para sincerar su incomodidad por los dichos del periodista de Mega.

“Cuanto tú me preguntas por José Antonio Neme, él tiene temas personales históricos que lo llevan a hablar mal de mí, tiene que ver con la historia de él. Su papá fue condenado por cohecho (…) cuando había que elegir candidatos, él quería ser alcalde, el papá. Y fue Joaquín (su esposo), quien lo saca de la lista”, partió respondiendo la ex chica Mekano.

Junto a esto, agregó: “Hay una especie de vendetta constante por eso que sucedió y que es realidad, y que nadie habla, pero es realidad”.

La panelista aseguró que había un tema personal del periodista contra ella y que tenía que ver con lo ocurrido con su esposo: “Siempre ha sido un constante ninguneo (…) hay una herida que es de tipo política y que está relacionada de esa familia para atacar a la otra familia”, dijo Barriga.

Neme contra Cathy Barriga

El periodista José Antonio Neme mencionó el mediático caso de los peluches de la municipalidad de Maipú y ciertos “lujos” que la mujer habría tenido durante su cargo.

“En el caso de Cathy Barriga y todas sus volteretas mediáticas; lacó un auto de dorado, el tema de los peluches, el tema del matinal, el tema de la señorita que iba a hacer un baile entretenido y marcaba horas extras… todo eso nosotros lo demostramos con un reportaje de la Paulina de Allende-Salazar… ¿Eso no se discutía en el concejo?”, partió señalando Neme en el matinal.

Para luego referirse a la vez que mandó a pintar un auto dorado. “Mandó a lacar un auto dorado. ¿Me van a decir que eso es algo muy común en los municipios de Chile? ¿Que los municipios de Chile necesitan autos lacados para poder funcionar?”, dijo.

Finalmente señaló. “Más allá del delito, si es que lo hay… Yo me pregunto sobre el criterio. Me cuesta creer que un alcalde mande a lacar un auto. Vuelvo al tema, porque el auto lacado le cuesta millones a los vecinos de Maipú. Mañana va a venir el alcalde, de no sé qué comuna, y va a construir una suerte de Disneylandia en el centro de la comuna. Pienso yo si no hay otras prioridades”.