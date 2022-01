Bárbara Riveros recibe una ola de críticas por correr sin estar vacunada

El Subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Dougnac se refirió este lunes en el reporte de covid-19 a la situación de la atleta nacional Bárbara Riveros, que agradeció a la Ministra del Deporte Cecilia Pérez haberle permitido competir en el Iron Man de Pucón sin haber tenido al día su esquema de vacunación.

"Desde un punto de vista comunicacional puede parecer contradictorio, sin embargo, me parece que es importante aclarar que la atleta no incumplió ninguna de las reglas establecidas ni por salud ni por el Ministerio del Deporte”.

Explicó que “como cualquier chileno tiene el derecho de reingresar a su país, que este es el caso, y en caso de que el chileno que reingresa no cuente con el esquema de vacunación completo, debe efectuar una cuarentena preventiva de siete días. Citación que fue realizada por la atleta en la comuna de Pucón, según lo señaló en su formulario de ingreso. Ella ingresó al país el 31 de diciembre y cumplió su cuarentena el día 7 de enero siendo fiscalizada por la Seremi de Salud en el domicilio que ella indicó”.

Riveros, comentó que: "No nos preparamos para esta carrera, salió todo a ultimo minuto y hice una buena carrera. Luisa estuvo a otro nivel, sabía en qué nivel estaba. Tiene mucha calidad como atleta, lo hizo muy bien”, dijo en alusión a Luisa Baptista.

“Luché hasta el final, mantuve la calma y di lo mejor de mi. Con Luisa compartimos entrenador y sabía que estaba al 100%. Tengo mucho que mejorar, pero quedé contenta con mi performance”, explicó Bárbara Riveros.

En relación a la vacuna, dijo que: “Fui bastante clara y cada uno tiene su opinión. Jamás he estado contra la vacuna ni poco respetuosa con el distanciamiento y la mascarilla. No hubiera tenido las dos dosis en ningún lugar, espero hacerlo en Europa. Gracias a la Ministra del Deporte y los organizadores por permitirme competir, hasta me hice un test de antígenos esta mañana antes de competir“, dijo la deportista.

LOS TUITEROS SE LANZARON CON TODO:

Cómo se va a COMUNICAR en este país los RIESGOS de NO VACUNARSE ; SI BARBARA RIVEROS QUE NO ESTA VACUNADA GANA EL TRIATLON DE PUCON Y ADEMAS LO TELEVISAN PARA Todo CHILE .!! serán WEONES los del MINSAL 🥷💫☘️🌋🐭 — Rafael Vassallo (@rafael_vassallo) January 9, 2022

En Australia, primer ministro veta entrada del N°1 del mundo Djokovic, en Chile, gracias a gestiones de ministra Cecilia Pérez, Bárbara Riveros compite en el Iroman de Pucón sin dosis de vacuna y el ministro Paris, calladito...!!!

La ministra parece que tiene "un pituto"🤣🤣🤣 pic.twitter.com/eg0zzRPX1z — Jorge Sotelo Galgani (@JorgeSotelo_G) January 9, 2022

Porque la Atleta Barbara Riveros tiene libre Movilidad en Pucón si no Está Vacunada y Minsal dice que desde el 1 de enero de 2022, Para tener pase de movilidad activo se exigirá la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años, Tenemos Privilegiados en Chile?@ministeriosalud pic.twitter.com/h05mfTLFVX — Pablo Ferrer Campos🌳 (@ProviralDNAHIV) January 9, 2022

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.