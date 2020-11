Baradit le envió un ácido mensaje a Gonzalo Blumel de cara a su candidatura a constituyente

El escritor nacional Jorge Baradit encendió las redes sociales durante las últimas, luego de referirse en duros términos al ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en redes sociales.

El reconocido escritor dio su opinión, luego de que el mencionado antes no descartó ser parte de la Convención Constituyente, aquel que redactará la nueva Carta Magna para el país. Ante sus palabras, Baradit escribió en su cuenta personal de la red social: "Este gallo no debería estar preso?".

Las palabras de Blumel

"No es algo que lo tenga como parte de mi proyecto vital en este momento, pero tampoco me cierro a esa posibilidad. Hoy, mi aporte lo estoy haciendo desde el mundo de las ideas. La única forma de poder enfrentar la amenaza de quiebre (que significó el estallido social) fue poner en discusión nuestro pacto social", detalló el ex ministro.

Por otro lado, Blumel avisó que: "Lo valioso del acuerdo de noviembre del año pasado es que permitió que diésemos una salida democrática y pacífica dentro del marco institucional, en el sentido de que predominó el uso de los mecanismos de la democracia representativa por sobre el uso de la coacción, de los mecanismos de fuerza, que es lo que de extremos de lado y lado pretendían".

"La historia, me imagino, sabrá juzgar a quienes optaron por la vía institucional y a quienes buscaban atajos o caminos que escapaban de la vía institucional y democrática. Una mayoritaria que abogaba por la búsqueda de un entendimiento que uno podría reflejarla en la actitud del presidente del Senado, Jaime Quintana; en el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe; en parlamentarios de la DC, algunos del PS, incluso en algunos actores del FA, que hicieron genuinos esfuerzos para buscar un entendimiento", destacó.

Añadiendo a lo anterior, también dictó: "Pero hay que reconocerlo, había sectores de la izquierda no socialdemócrata, con muy bajas convicciones democráticas, particularmente del PC y del FA, que posiblemente no renunciaban a la tentación de ver caer al Gobierno y que calificaron el acuerdo del 15 de noviembre como una cocina o traición a la ciudadanía. Hoy resulta bastante paradójico que esos mismos intentan apropiarse del acuerdo y el proceso constitucional, siendo que en ese momento lo rechazaron".

Cuando fue entrevistado sobre si pensó o no en la posibilidad de que el Gobierno terminara cayendo por la gran magnitud de la crisis, Gonzalo Blumel indicó: "Eso es política ficción. No sé si alguien tiene una bola de cristal para saber qué hubiera pasado. El contrafactual no lo vamos a conocer nunca, pero lo que sí sabemos es que enfrentamos las horas más críticas de la democracia al menos desde el 90 a la fecha y, posiblemente, en medio siglo. Y creo que Chile logró sortearlas razonablemente bien. Por supuesto, todavía hay riesgos presentes, hay muchísimas dificultades, la crisis no se ha superado, quizás tome años, pero tenemos un camino y eso es lo importante".