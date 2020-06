Banco Estado pone en aprietos a Karol Dance con polémico tuit

Una publicación generada por la cuenta oficial en Twitter de la entidad bancaria, causó polémica en la red social, cuando la compañía IM Academy Latam fue acusada de fraude que utiliza la “estafa piramidal”, ya que paga intereses con dinero robado de otros inscritos.

Banco Estado utilizó dicha plataforma virtual para hacer un llamado a sus clientes y usuarios, a no caer en dichos negocios sucios de la empresa, publicitados por Karol Lucero en distintas plataformas.

El tuit polémico expresaba:

“¿Recibiste una oferta para ingresar a una IM Academy? ¡No la aceptes! Se trata de una ‘estafa piramidal’, eso significa que empiezan pagándote unos intereses con dinero robado de otros inscritos”, señalaron desde la institución bancaria. Cabe destacar que la publicación fue borrada de la cuenta de Banco Estado, pero aun así quedaron evidencias.

Además, aseguraron que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que no eran una entidad autorizada para prestar servicios de intermediación de valores en Chile. Cosa que, si bien es cierta, no significa que el organismo haya determinado que la compañía estafa personas, sino que establece que esta “no es una entidad supervisada y no se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores de la CMF”.

Mientras tanto, en la cuenta oficial de la empresa Mastery IM Academy se generó una suerte de réplica, con un contundente mensaje en rechazo a la publicación.

Condenamos el twitt de .@BancoEstado en Chile a través del cual incurre en el delito de calumnias graves con publicidad al acusar a IM de un delito, sin prueba ni sentencia judicial existente.

— IM Mastery Academy | Latam (@IMacademy_latam) June 8, 2020

Como entidad estrictamente educacional, NO intermediamos valores ni captamos fondos, no participamos de la decisión de inversiones de nuestros estudiantes ni cobramos comisiones por sus ganancias.

— IM Mastery Academy | Latam (@IMacademy_latam) June 8, 2020

Nuestros socios independientes perciben comisiones únicamente por venta de cursos; sólo en relación al número de alumnos matriculados. No operamos bajo una estructura piramidal y supervisamos con celo el cumplimiento de las políticas y normas para difusión de nuestros servicios.

— IM Mastery Academy | Latam (@IMacademy_latam) June 8, 2020

Cabe señalar que la cuenta @IMacademy_latam fue eliminada de la red social.