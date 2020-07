Banco Estado explica cómo funcionará la cuenta rut por el retiro del 10% de las AFP

Luego de la aprobación de la ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP, se decreto como día inicial para las solicitudes este próximo jueves 30 de julio a las 9:00 horas, por lo que muchas entidades bancarias han comenzado por aclarar las dudas y como será el proceso.

Entre las entidades que han salido a difundir información importante para los beneficiarios, se encuentra Banco Estado. Una de las primeras dudas que despejó fue que el depósito no influirá en el cupo disponible en la Cuenta Rut. “Las cuentas tienen disponible un cupo para depósitos de $2 millones. No importa cuánto le llegue de la devolución del 10%, no va a tocar esos $2 millones”, destacó el presidente de la institución, Sebastián Sichel.

Esto se implementará “para que no afecte los depósitos que usted pueda recibir de otros lugares que no sean de este 10% y no afecte su capacidad de usar la cuenta rut”.

Aclaró además que el pago será pagado después de los 10 días hábiles de haberse realizado la solicitud y recalcó que las cajas vecinas permitirán realizar giros de hasta 200 mil pesos sin costo asociado.

Por su parte, aquellos usuarios que tengan la cuenta rut bloqueada podrán activarla la última clave que usaron o llamando directamente al número 600 200 700.