Bancada RN no quiere participar en homenaje a Salvador Allende en la Cámara

La bancada de RN aseguró que se retiraran de la sala durante el próximo homenaje al expresidente Salvador Allende, que se rendirá por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El Partido Socialista solicitó este acto en la cámara de diputadas y diputados.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada, comentó que el Partido Socialista solicitó el homenaje a Allende, basándose en el reglamento que permite rendir homenajes a expresidentes y parlamentarios cada 10 años desde su fallecimiento. A pesar de estar que la oposición esté en contra, nada los limita a realizarlo.

“PS solicitó hacer un homenaje a Allende. Nuestro reglamento permite que a un expresidente se le haga un homenaje cada 10 años como exparlamentario. Y, por lo tanto, no hubo votación ni se nos consultó. De hecho, RN, la UDI, Evópoli, el PDG no estuvieron de acuerdo, pero no es algo que podamos evitar“, señaló Sauerbaum.

“Es muy probable que Renovación Nacional no participe de este homenaje. Más todavía considerando el lenguaje que se ha utilizado estos días emplazando a la oposición. Teniendo un maltrato gratuito por parte del Presidente, con una visión muy sesgada respecto de lo que ha sido ese periodo histórico de Chile“, agregó.

Te puede interesar: Carlos Larraín se lanza contra los “subversivos” que gobiernan

Bancada RN espera una autocrítica de la izquierda

La parlamentaria Marcia Raphael repudió la decisión de homenajear a Allende, afirmando que fue una decisión que solo tomó la oposición y el Partido Socialista. “Desde la bancada de Renovación Nacional estamos evaluando nuestra participación y lo más probable es que nos restemos“, indicó.

En esa misma línea, sostuvo que “no debemos olvidar que el presidente Allende rompió las bases institucionales de nuestra nación. Y no nos parece que debamos hacer un acto para homenajearlo. Después de 50 años uno esperaría una autocrítica de la izquierda sobre los hechos acontecidos“.

“Sin embargo, esto no ha ocurrido y dudo que suceda. Más aún con la actitud errática y populista del Presidente Boric que ha utilizado los 50 años del pronunciamiento militar para tapar la crisis política y de probidad que vive nuestro país“, criticó.