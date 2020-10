Baltasar Garzón: "Que gane el Rechazo sería una vuelta a las catacumbas, un retroceso evidente"

El polémico juez español Baltasar Garzón señaló que una victoria del Rechazo en el Plebiscito de este domingo 25 de octubre sería "una vuelta a las catacumbas" y un "retroceso evidente".

En entrevista con EFE, el magistrado conocedor de la realidad de Chile y del pasado marcado por la dictadura de Pinochet que él mismo investigó, recalcó el momento "crucial" que vive nuestro país.

El jusrista advirtió que "hay que hacer a quienes dan por hecho que el Apruebo está garantizado es que hay que participar, hay que movilizar hasta el último momento" y añadió: "Que saliera un 'no' sería una vuelta a las catacumbas, un retroceso evidente, consolidar una serie de privilegios que son los que han llevado al estallido social. A mí no me gusta ser catastrofista, pero las consecuencias serían harto negativas".

Garzón sostuvo que si gana el Apruebo es la "llave para abrir la puerta de la verdadera transición. Hasta ahora todo, todos estos años, ha estado amarrado primero por la dictadura, después por una Constitución que se hace en la dictadura y que deja todo muy amarrado para que se mantengan unas posiciones claramente neoliberales que no han abierto el camino hacia ese cambio necesario".

"El sistema ha generado unas desigualdades irritantes, insoportables. Chile está entre los países más desiguales del globo y no hay motivo para que sea así. Por la riqueza, por los recursos naturales, por la población, por todos los elementos que concurren no debería de haber esa desigualdad que sin embargo existe. Estos factores son los que ahora hay que estudiar y decidir cómo afrontarlos. Si no se llega a este fondo vamos a tener un parcheo que no va a afrontar las necesidades que precisa", cerró.