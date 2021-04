Baltasar Garzón denunció al Gobierno por crímenes de lesa humanidad tras el 18-O

El ex jurista exigió un juicio contra el Gobierno de Piñera para investigar crímenes de lesa humanidad en el contexto del estallido social.

Según confirmó el medio CIPER, el ex juez español Baltasar Garzón -conocido por haber estado cinco años intentando juzgar al exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998-, junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), denunciaron a Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional, para inculparlo por "crímenes de lesa humanidad".

El conjunto presentó un documento a la fiscal del organismo, la abogada Fatou Bensouda, con el fin de que se investigue, acuse e inicie un juicio en contra del Jefe de Estado de Chile y sus colaboradores civiles, militares y policiales. Esto por los hechos ocurridos desde octubre de 2019, durante el contexto del inicio del denominado estallido social.

“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”, dijo el ex juez Baltasar Garzón al medio.

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, dijo que esta medida tiene como fin sancionar a las máximas autoridades del país. Esto incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa y a los altos mandos de Carabineros.

"Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia", dijo Margotta a Ciper.

El documento de Baltasar Garzón

Baltasar Garzón junto a estos organismos presentó un documento donde sostiene que, según con el Estatuto de Roma, se consideran crímenes de lesa humanidad: asesinatos, encarcelaciones, torturas y actos de violencia sexual.

Esto siempre que se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Dicho ataque, además, debe ser conocido por las autoridades políticas del país.

Con esta acusación que presentó Baltasar Garzón junto a los organismos, la fiscal Bensouda va a definir la admisibilidad de esta acción. Así verá si se procederá con la investigación. Sin embargo, Ciper dijo que esta etapa podría tardar años o incluso una década, como sucedió en Colombia.