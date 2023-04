Bailarina del Cesfam de Talcahuano se refirió a las críticas tras su "intervención artística"

Una de las noticias que marcó la agenda noticiosa de la semana en nuestro país fue el viralizado registro que ocurrió en el Cesfam de Talcahuano, donde aparecen dos mujeres realizando una curiosa performance, algo que no pasó inadvertido en el mundo de las redes sociales.

Recordemos que, mientras una de las mujeres canta, la otra realiza sensuales movimientos de twerking, con toda su parte posterior destapada. Todo como parte de un espectáculo por el aniversario.

Tal como era de esperarse, el registro no fue muy bien visto por las autoridades y la opinión pública. Incluso, el alcalde de la ciudad anunció un sumario administrativo, ya que habrían estado presentes en el recinto de salud no solo los funcionarios, sino también pacientes y menores de edad.

Por eso, el edil señaló que todo fue “un contenido no apto. Me atrevería a decir con un contenido erótico, a las 11 de la mañana y en un lugar donde también había niños”. Ante eso, la cantante de las imágenes, Carla Verdugo, realizó una declaración pública al respecto.

Además, dejó entrever que la bailarina que aparece junto a ella se había “colado” en su presentación. “Nunca se me informó que la bailarina (también jurado) iba a presentar su propuesta de show en simultáneo conmigo… no somos un equipo de trabajo ni representa lo que yo vendo como cantante”, dijo.

Por otro lado, Johanna Cares, la mujer que baila y que es instructora de twerking sensual, también decidió entregar su versión en su cuenta de Instagram. “Lo más lamentable es que en todas las noticias me censuraron el poto, qué fome. Si es el protagonista de todo esto”, lanzó.

Y agregó con ironía que “la verdad es que no me preocupa porque yo sé que la gente, con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque… no pensé que un simple baile iba causar tanta polémica, la cagó, la gente está muy cartucha. Hueón, yo estoy segura que en el mundo, en Chile, soy la única que tiene poto, nadie más tiene culo”.

Junto a esto, manifestó que “le ponen cualquier color. Bueno, ojalá me llegue más gente a mis clases nomás, si eso es lo que me interesa, lo demás me lo paso por el culo que vio todo el mundo”.