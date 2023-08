Bachelet confesó que no le hicieron caso cuando ordenó cerrar Punta Peuco

La expresidenta Michelle Bachelet, recordó un mal momento de su último mandato, se trata sobre su antigua promesa de cerrar el penal Punta Peuco.

La exmandataria confesó que ella emitió la orden de terminar con el centro carcelario, pero quien tenía que hacerlo, simplemente decidió desobedecer sus órdenes y no hacerle caso.

“Yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno…”, reveló Bachelet en una entrevista con la periodista Matilde Burgos, en el canal CNN Chile.

Impactada con la repuesta de la exjefa de Estado, la comunicadora le recuerda: “Pero usted era la Presidenta…”.

“Así es, pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, insistió Michelle Bachelet.

El ministro que no cumplió las órdenes de Bachelet

Todo sucedió en marzo de 2018, cuando faltaban pocas horas para entregarle el mando a nuevo presidente electo Sebastián Piñera.

En esa instancia, fue cuando Bachelet sufrió la desobediencia de su entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se negó a seguir las directrices de la aún mandataria.

El militante del Partido Radical reconoció, en aquella oportunidad, que su decisión de no firmar el decreto que ya había sido aprobado por su jefa.

“A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?”, comentó Campos en el mismo momento en que desafiaba el poder de la aún presidenta Michelle Bachelet.