El abogado y escritor Axel Káiser se refirió en duros términos a quienes apoyan al presidente Gabriel Boric. El sujeto aprovechó sus redes sociales para tratar a los adherentes del mandatario de drogadictos y compartió los datos entregados por un estudio de Pulso Ciudadano sobre el nivel socioeconómico de los adherentes del presidente.



Iván Produje fue quien partió el debate compartiendo los datos mencionados en un post de Twitter. “El gobierno popular de Gabriel Boric tiene su peor evaluación en.... sectores populares (18,5%). Su mayor respaldo viene de jóvenes de altos ingresos, igual que el Presidente, (Gonzalo) Winter o Giorgio (Jackson). ¿Gobierno de cuicos para cuicos?”, escribió junto con unos gráficos.



¿Qué dijo en concreto Axel Kaiser?



El político que ha mostrado su orientación hacia el sector político de derecha, no tuvo pelos en la lengua para expresar su opinión. “Cuicos marihuaneros que jamás han trabajado”, redactó el sujeto generando el odio y los aplausos de diferentes usuarios de la red social.



“El po’ el más trabajador”; “Cuicos que pretenden hacer como que trabajan y pasan el día gastando el dedo en X”; “Generación de idiotas que no entienden nada con mesada y tarjeta de crédito para hacer la revolución con un iPhone 15”; “Pero tú nunca has has trabajado, eres pulmones vírgenes”; “Seguramente tu has trabajado mucho, eres un vagoneta, te conozco”, fueron algunos de los comentarios que recibió.



Recordemos que, Káiser también se refirió a la victoria de Milei en el país vecino y señaló que “el triunfo de Milei perjudica a la forma de hacer política de Chile Vamos en general, pero beneficia a individuos en particular, como José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Tal vez Matthei podría abrazar ese tipo de ideas, porque ella tiene un carácter, un temperamento fuerte para este tipo de cosas”.

