Axel Kaiser se convirtió en blanco de burlas por celebrar su cumpleaños con mensaje en inglés

Axel Kaiser, el conocido intelectual de derecha terminó llenó memes, luego de publicar un particular mensaje en Twitter para festejar su cumpleaños número 42.

“What a great day to have been born. I thank the gods for that (qué gran día para haber nacido. Doy gracias a los dioses por eso)”, escribió el abogado. destacando que está de cumpleaños el mismo Día de la Independencia de Estados Unidos.

El polémico intelectual acompañó su tuit con una banderita gringa y una imagen de la declaración de independencia del país del norte.

What a great day to have been born. I thank the gods for that. 🇺🇸 pic.twitter.com/GXzJ1cXuvq — AXEL KAISER (@AXELKAISER) July 4, 2023

Axel Kaiser se llenó de burlas

Entre medio de algunos saludos de cumpleaños, sus haters no le perdonaron la publicación y llenaron a Kaiser con burlas, memes e irónicas respuestas, por escribir en inglés.

La mayoría en sus comentarios le enrostraba el “patriotismo” del que el intelectual hace referencia en su vida diaria.

“El más patriota de Chile”; “Voh naciste en Santiago de Chile...”; “Pero qué hue... más ordinario, y se cree patriota”; “¿Hay hue... más cringe que Axel Kaiser?”, fueron algunos de los comentarios de los tuiteros que lo criticaron.

Pero qué wn más ordinario, y se cree patriota jajajaj https://t.co/QvWdsWkgKC — Diego Nicolás (@_diegonico) July 4, 2023

Hay weón más cringe que Axel Kaiser? What a twat. https://t.co/4bwm7Es35f — Daniela M. (@Daniaprueba) July 4, 2023

" Voh naciste en Santiago de Chile, perkin....", señaló otra internauta, indignada por el mensaje en inglés del intelectual de derecha.

¿Habrá alguna manera más ridícula de hacer que te saluden para tu cumpleaños?, señaló otro usuario de la red del pajarito.

¿Habrá alguna manera más ridícula de hacer que te saluden para tu cumpleaños? https://t.co/Gyjql4kytf — pudosum (@pudoserunmail) July 4, 2023

Lo que iba a ser una celebración de cumpleaños, terminó siendo una de las publicaciones más críticas de Axel Kaiser.