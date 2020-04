Axel Kaiser defendió la decisión de la Dirección del Trabajo de no pagar sueldos por Covid-19

El economista Axel Kaiser defendió el modelo y criticó a los políticos que exigían el pago de las remuneraciones a pesar que los empleados no están trabajando.

El polémico economista Axel Kaiser suele ser duro a la hora de hacer análisis respecto a los números del país, subió un breve video explicando los motivos del gran error que están cometiendo los trabajadores al exigir el pago de salarios a los empleadores.

Kaiser comentó que al realizar está acción -avalada y solicitada por mucho parlamentarios- se ignorará un principio fundamental de la economía, alegando que la idea terminará dañando a los mismos trabajadores que se pretende ayudar.

"Si hay un empleador al que no le están produciendo nada (...) no tiene la posibilidad económica de pagar el sueldo y tampoco tiene una obligación necesariamente ética para pagarlo, precisamente porque las circunstancias son tales que no depende de el poder pagarlo", aseguró.

