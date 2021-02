Autoridades exigen la renuncia de Seremi de Educación tras insultar a Salvador Allende

El nuevo seremi de Educación de la Región del Biobío, Felipe Vogel (UDI), desató la polémica en redes sociales, luego que se revelará una entrevista en la que reconocía que él se guiaba por las ideas de Jaime Guzmán.

Ante eso, el diputado por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), contó que "es una persona fanatizada sin criterio objetivo para el análisis de la historia y además carece de respeto hacia una figura como el presidente Allende que fue elegido democráticamente y que falleció en los hechos que la historia patria ha tenido que sonrojarse producto del golpe de Estado y el proceder ideológico político y militar de la derecha que él representa".

"Creo que no está en condiciones de asumir, y el Gobierno debiera por lo tanto revisar la situación del seremi recientemente nominado, creo que no debiera ejercer el cargo", sostuvo, dejando en claro que no toleró para nada lo que el seremi mencionó hace algunas horas.

Además, el presidente del Colegio Profesores en el Biobío, añadió que "es un retroceso en lo que ha avanzado el país en estos temas de tratar de unir con todas nuestras diferencias. Él ha manifestado abiertamente su rechazo y repudio, tratando de cobarde a un ex presidente como es Allende. Más allá de quien sea creo que no son las palabras para un cargo tan importante como es ser seremi de Educación".

Por ello, dijeron que se está "fomentando con este tipo de lenguaje el odio, creo que no corresponde. Además sabemos que él es admirador, seguidor de un representante de la dictadura que es Jaime Guzmán. Estamos en conversaciones para exigir lo que corresponde en estos casos que es la renuncia del seremi".

"Los funcionarios públicos, cuando asumen cargos, en este caso en el presente Gobierno, a partir de entonces su opinión pasa a formar parte de la opinión del Gobierno. Una opinión como se señala no la comparto, no la compartimos como Gobierno. Si corresponde a una época anterior a su nombramiento es de su ámbito personal y desde hoy día en adelante que él forma parte de este Gobierno, si corresponde que él asuma que sus dichos también son parte de la opinión del Gobierno", cerró Patricio Kuhn, intendente del Biobío.