Atlético Mineiro aclaró los rumores de un supuesto traspaso de Eduardo Vargas a Medio Oriente

El presidente del club salió al paso de los rumores sobre una posible salida del delantero chileno al fútbol de Medio Oriente por su mal comportamiento en Brasil.

Eduardo Vargas.

El delantero del Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, se encuentra viviendo uno de las etapas más difíciles en el fútbol de Brasil. El artillero se encuentra castigado luego de su criticada expulsión ante el Palmeiras por Copa Libertadores, la que le costó quedar fuera de los planes de su técnico.

Ante esta situación, el ex Universidad de Chile ha sido el centro de la críticas de los hinchas e incluso durante las últimas horas se han levantado rumores sobre una posible partida del fútbol brasileño luego de una suculenta oferta recibida desde Medio Oriente.

Ante esta situación y el complejo momento por el que atraviesa "Turboman" , fue el propio presidente de la institución quien salió al paso de todas las especulaciones y le entregó toda la confianza al oriundo de Renca. Lo primero que destacó el presidente del cuadro 'Galo', Sergio Coelho, fue la calidad del chileno señalando que "es un gran atleta y un gran jugador. Nos ayudó mucho el año pasado. Es un jugador de selección nacional y merece nuestro respeto".

Ante los problemas que ha tenido el delantero durante el último tiempo, Cohelo señaló que "no podemos sacrificar personas. Podemos tomar algunas decisiones con respecto a la disciplina; hablar. Pero no es tomar a un atleta de ese nivel, al ser humano, y querer derribarlo, acabar con su carrera y exponerlo. Aquí no hacemos eso. Tenemos que tener respeto por las personas".