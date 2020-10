ATENCIÓN MUJER| Así podrás obtener el Bono 'Dueñas de Casa'

Con el objetivo de ofrecer un beneficio a los sectores mas vulnerables de la población y sobre todo a las mujeres que hacen vida y trabajan por el hogar, se ofrece el Bono “Dueña de casa”.

Dicho beneficio tiene como único requisito el tener que ser participe del programa ‘Chile Seguridades y Oportunidad’ (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de la Carta de Compromiso y del Plan de Intervención.

Cabe destacar que las mujeres dueñas de casa son las principales beneficiarias de dicho aporte, dándole prioridad dentro del grupo familiar.

El pago se realizará a aquella persona que viva sola o al integrante de la familia usuaria que corresponda, y cuenta un respectivo orden de prioridades:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

Para obtener el beneficio, se puede elegir entre dos modalidades de pago: depósito en cuenta bancaria o retiro en Caja de Compensación Los Héroes o sucursales de BancoEstado.