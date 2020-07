¡Atención! Denuncian a empresa que vende test rápido de Covid-19 por publicidad engañosa

El día de ayer durante la mañana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), informó que interpuso una querella en contra de la empresa ‘Corona test’, ya que dicha empresa se encontraba ofreciendo publicidad engañosa con respecto al ofrecimiento de test para el Covid-19.

El Sernac afirma que la empresa no entregaba información veraz y oportuna sobre los productos que ofrecían, por lo tanto, dio a conocer las faltas cometidas a través de un comunicado: “‘previene contagios ante el coronavirus en tu viaje’, lo que es falso, pues el test no previene contagios, lo que induce a engaño a los consumidores. Además, aseguraban que los test son ‘avalados por ISP’ lo que es derechamente falso; esta institución no avala empresas o productos”, aseguran.

Por lo anterior, el director del organismo, Lucas del Villar, hizo énfasis en lo grave de la infracción cometida por la firma. “Es inaceptable que las empresas se aprovechen del miedo y de la ansiedad de los consumidores provocada por el coronavirus para publicitar y comercializar productos que no cumplen con los fines indicados y sólo busquen lucrar a costa de las personas”, dijo.

Ahora la empresa Corona Test arriesga a multas que suman las 3.300 UTM, esto es, cerca de 166 millones de pesos, y serán investigados por un eventual delito de estafa o los tipos penales asociados a la Ley N°16.282 que aplica para el período de catástrofe.