Asociación de Municipalidades exigieron la rebaja del impuesto al combustible

El alcalde de La Reina aseguró que la iniciativa "sería un gran apoyo a los bolsillos de las personas".

La Asociación de Municipalidades de Chile llamó al Gobierno de Sebastián Piñera a patrocinar y a darle urgencia al proyecto que rebaja el impuesto que pagan las gasolinas y dejar sólo el IVA.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, dijo sobre esto que “en este momento, en el que estamos en una crisis económica muy grave a nivel nacional e internacional, creo que sería un gran apoyo a los bolsillos de las personas”.

La queja de los transportistas apunta directamente a la alta participación de este tributo en el precio. Por cada litro de bencina, los usuarios pagan aproximadamente $300 en impuesto específico.

Además, resaltan las diferencia que hay con otras industrias. “Si de alguna manera tenemos que pagarlo, paguemoslo todos, que es lo que hemos señalado. Hoy día las navieras, las mineras, las aerolíneas no pagan ese aumento”, señaló Eduardo Castillo, presidente de Contramer.

A pesar que el argumento principal de quienes apoyan la petición es que el objetivo del impuesto específico ya se habría cumplido, que era financiar obras viales y reparaciones luego del terremoto de 1985, hay otras voces que no apoyan la medida.

El ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena señaló que “Chile tiene una de las menores tasas de impuesto específico de toda la OCDE y al contrario, tanto el FMI como la OCDE recomiendan no solamente que no baje el impuesto específico, sino que también que se considere subirlo”.

El precio de las bencinas, en tanto, lleva 27 semanas al alza y ya acumula un total de $170.