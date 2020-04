Así se disculpó turista británico que provocó la cuarentena en Caleta Tortel

Un turista británico de 83 años de edad contagiado por Covid-19, y que se encontraba viajando en un crucero, fue el que provocó la primera cuarentena en el país, está próximo a ser dado de alta, tras permanecer aproximadamente 40 días internado en un recinto asistencial.

“Ahora estoy mucho mejor, gracias por la preocupación. Me han hecho dos test y ambos han salidos negativos, así que estoy libre del coronavirus”.

“Quiero decirles que lo siento mucho por esta gran cuarentena. Todo fue casualidad y no tenía idea que iba a pasar. La tripulación del crucero decidió sacarme. A todos siento mucho haberlos involucrados en medio de esta terrible enfermedad”,

Cabe recordar que el turista se encontraba dentro del Crucero Silver Explorer, cuando a través de su viaje, pasó por Tortel, Región de Aysén, donde presentó los primeros síntomas de la enfermedad.

“El día anterior no me sentí tan mal, pero en la noche vino lo peor, fue terrible. Comencé con una tos fuerte y mis pulmones no lo pasaron bien, además tenía la fiebre muy alta y así comenzó todo”, comentó.

El hombre también indicó que antes de llegar a Chile, estuvo en varios aeropuertos: “luego aterricé en Buenos Aires con miles de personas en el lugar y es probable que allí me infecté”.