¿Se rompió la amistad? Así respondió Arturo Vidal cuando le preguntaron por Mauricio Isla

Mauricio Isla y Colo Colo están protagonizando una verdadera teleserie en este mercado de fichajes e incluso se han lanzado dardos públicamente. Toda esta situación tiene algo aburrido a Arturo Vidal, a quien le preguntaron por el "Huaso" y respondió de una manera muy molesta.

"Ya loco no me pregunten más por el Huaso, me tienen aburrido. No quiero saber más de nadie", dijo en un principio el "King" durante su transmisión de Twitch. Pero eso no fue todo, porque también afirmó que "a Colo Colo no le falta nadie, solo le falta jugar bien. ¿Saben que falta? Ganar la segunda (Copa Libertadores), nada más".

Recordar que hace menos de una semana Vidal le dedicó lindas palabras al lateral derecho, las cuales fueron bien valoradas por el "Huaso". ¿Habrá cambiado algo durante los últimos días?, lo cierto es que al parecer el "King" está algo molesto con la teleserie que se ha dado en este mercado.

Vidal está molesto con la situación de Isla.

De todas formas las negociaciones entre Colo Colo y el seleccionado nacional no están del todo caídas, por lo que si destraban su salida de Independiente podrían progresar de buena manera y concretar su llegada después de largas semanas de conversaciones.

Es así como Arturo Vidal se mostró muy molesto al ser consultado por la situación de Isla, quien al parecer ha puesto muchas trabas para concretar su llegada al Cacique. Esto tiene disgustado al "King" debido a que desenfoca al equipo de los principales objetivos que tienen que lograr esta temporada.

