Así fue el respaldazo de la Universidad de McMaster Canadá a Mañalich tras polémica por sus estudios

Durante estos días a través de diferentes medios y redes sociales, se ha venido dando una polémica donde se mantiene la incógnita de cuan verdadero es el currículo del actual ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La Universidad de McMaster de Canadá se encargó entonces de zanjar la polémica respecto al currículo señalado por el ministro, y confirmó que efectivamente Mañalich cuenta con la titulación de epidemiólogo clínico.

Refieren que Mañalich se graduó en 1990 con una Maestría en Ciencias de McMaster University, la cual le permite dicha denominación.

“El programa capacitó a profesionales de la salud para ser epidemiólogos clínicos. Son profesionales de la salud con experiencia en el desarrollo y uso de métodos rigurosos para la investigación de la práctica clínica, la toma de decisiones médicas, la ética, la política de salud y la entrega”, explica el Dr. Mitchell Levine, decano asistente de la Metodología de Investigación en Salud del programa en McMaster University.

Señalan entonces que el actual ministro, se graduó de un programa llamado “Master of Science: Design, Measurement and Evaluation” -Maestría en Ciencias: Diseño, Medición y Evaluación- ofrecido por el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Ciencias de la Salud de McMaster, pero destacan que dicho programa cambió de nombre y ahora se llama: “Master of Science: Health Research Methodology” -Maestría en Ciencias: Metodología de Investigación en Salud-.

“El nombre del programa fue Diseño, Medición y Evaluación, y los miembros de la Facultad del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística se refirieron al programa como el ‘programa de epidemiología clínica’”, destacan.