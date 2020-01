Así evaluaron en Inglaterra a Claudio Bravo tras triunfo del Manchester City sobre el United

El golero de la selección chilena volvió a ser titular en Inglaterra.

Nuevamente Claudio Bravo fue titular, esta vez partició en la victoria por 3-1 del Manchester City sobre el Manchester United en Old Trafford, y que dejó a los 'citizens' a un paso de la gran final de la Carabao Cup.

Terminado el duelo, los distintos medios ingleses evaluaron la presentación de todos los protagonistas y el formado en Colo-Colo tuvo una buena puntuación.

En la evaluación, el guardameta nacional obtuvo buenas calificaciones pese a tener poco trabajo bajo los tres palos. Los analistas destacaron el excelente juego con los pies de Bravo .

Por ejemplo, el Manchester Evening News calificó al portero con nota 7 de un máximo de 10, señalando que "otra vez no dejó su arco en cero y a pesar de la poca presión que tuvo, mostró que su forma de golpear el balón y sus pases son muy buenos".

En tanto, Sky Sport evaluó a Bravo con nota 6 y detalló que "concedió el gol en el único disparo significativo que tuvo en toda la noche".

Finalmente el Daily Mail calificó al chileno con un 6,5 y explicó que "no tuvo casi nada que hacer en el gol de consuelo que anotó Rashford. Movió la posesión rápidamente cuando se le solicitó y nunca se vio nervioso".

