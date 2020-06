Así es la vida de la pareja que vive desde marzo en el aeropuerto de Santiago

Hace aproximadamente 70 días cuando Bárbara y Luis Ángel decidieron quedarse a vivir al interior del Aeropuerto de Santiago, donde se encuentran a la espera de un vuelo que les permita volver a Cuba con su familia.

La pareja ingresó a Chile de manera ilegal en agosto de 2019 a trabajar, pero decidieron regresar a Cuba para estar con sus familias debido a la pandemia y a que “el tema los papeles, todo se demora mucho”, indicó Barbara.

Se conoció que ambos tenían pautado el viaje de regreso a su país para el 23 de mayo, sin embargo, debido a la suspensión de los vuelos, no pudieron hacer uso de sus boletos. Ella explicó que la idea era viajar -vía Aeroméxico- a Cuba con escala en México, pero “para salir por México nos piden visa y una serie de requisitos y me decían que no tenía ningún problema. Yo decía que sí, a no ser que nos manden por tránsito”.

“Al final nos mandaron para México, pero no nos hicieron un ticket completo de que nosotros debíamos pasar por tránsito. Nos hicieron el ticket hasta México, pero México nos tenía que hacer el ticket para abordar el avión a Cuba; entonces cuando pasamos por la Aduana nos retuvieron”, añadió.

Tras esto, tuvieron que volver a Chile y permanecer al interior del Aeropuerto de Santiago debido a que no pueden salir por no contar con papeles.

En cuanto a cómo es su vida al interior del Aeropuerto de Santiago, Sierra relató que los trabajadores de las aerolíneas los han ayudado con comida que sacan de los vuelos que se están realizando.

Además, añadió que “muchas personas que nos ven, nos ayudan y nos traen cosas. Nosotros mismos les damos (dinero) para que algunas personas nos compren comida afuera (…) y otras nos traen de sus casas”.

Cabe destacar que existen miles de ciudadanos de diversas nacionalidades que se mantienen en espera en albergues o acampando a las de las embajadas en la región Metropolitana. Peruanos, bolivianos, colombianos, entre otros, buscan poder volver a sus respectivos países debido a que por la crisis sanitaria del coronavirus quedaron sin trabajo e ingresos.

También se conoció que serían Bárbara y Luis Ángel los únicos ciudadanos extranjeros que se mantienen en el terminal aéreo a la espera de poder volver a su país, quienes han recibido ayuda mientras se mantienen en “zona aire” por no poder acceder al país, sector que es resguardada por la Dirección General de Aeronáutica Civil.