Sin lugar a dudas durante las últimas semanas Universidad de Chile no lo ha pasado nada bien y se encuentra viviendo su peor momento de la temporada. Es por esto que las críticas hacia Mauricio Pellegrino se han acrecentado y aseguran que tiene los días contados en la banca del equipo.

Y es que según reveló una fuente interna de El Mercurio, el entrenador podría abandonar por voluntad propia la banca de los universitarios si los resultados no lo acompañan durante las próximas jornadas. De ser así, no alcanzaría a llegar al próximo Superclásico ante Colo Colo.

Sin embargo, la misma fuente del diario nacional aseguró que la dirigencia de los azules no estaría nada contenta con esta decisión del estratega, pues no quieren que el DT deje el equipo. Y es que Michael Clark y compañía no quieren repetir los errores del pasado cambiando técnico a mitad de temporada.

Es así como el próximo partido que disputarán ante Curicó Unido puede ser clave para el futuro tanto de Universidad de Chile como de Mauricio Pellegrino, donde una nueva derrota podría concluir con el término de las relaciones entre ambas partes.

El desempeño de Mauricio Pellegrino

A pesar de que comenzaron la temporada de una manera bastante aceptable, con el transcurso de las jornadas Mauricio Pellegrino y su Universidad de Chile fueron paulatinamente perdiendo lucidez dentro del terreno de juego. Es así como en esta segunda rueda de torneo suman solo tres de 15 puntos posibles, acumulando cuatro caídas consecutivas.