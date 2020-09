Arzobispo de Santiago se refirió al próximo Plebiscito Constituyente

"Participe, haga su aporte expresando su voluntad a través del voto", recalcó la autoridad eclesiástica en el Te Deum Ecuménico.

El arzobispo de Santiago, Celestino Aós, lideró el tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, poniendo énfasis en la pandemia del Covid-19 que azota al país. Además, también realizó un llamado a ejercer el derecho a voto en el Plebiscito del próximo 25 de octubre.

La autoridad eclesiástica en su homilía de la ceremonia, que por razones sanitarias se desarrolló en el santuario del Cerro San Cristóbal al aire libre y no en la Catedral Metropolitana, apuntó que hay "problemas ante los que no se pueden cerrar los ojos" en Chile y que "no seamos de los que no ven o no quieren ver porque piensan que así ya no existen los problemas".

"La pandemia nos urge con tal prisa y amplitud que podríamos olvidarnos de los demás desafíos", dijo Aós y detalló que hay problemas que "siguen estando ahí", como la delincuencia, el desempleo, las dificultades para los adultos mayores y migrantes y con los pueblos originarios, donde indicó que "la violencia siempre intolerable que llega a caer y abusar contra niños y mujeres y contra los ancianos".

Tras referirse a la pandemia y los problemas sociales, el arzobispo señaló que "vienen tiempos que requieren lo mejor de nosotros, cada decisión pasa por nosotros" y que hay "trabajar para que la justicia y la verdad estén a la base de nuestros proyectos. Eso implica en primer lugar, participar en las instancias de elección y decisión".

"Participe, haga su aporte expresando su voluntad a través del voto; participe, para decidir bien: infórmese, que le digan las consecuencias de cada opción, pero no permita que nadie le obligue a cómo votar o que nadie decida por usted", comentó, haciendo referencia al Plebiscito.

Y agregó que "tenemos que avanzar, porque seguimos empantanados en un estilo necio y contaminado, no se dialoga, ya que ni se escucha al otro ni se reflexiona y siguen los insultos, las descalificaciones, no es el camino".

"Es hora propicia para los buenos ejemplos, estar dispuestos a colaborar y trabajar en equipos, nadie tiene toda la verdad, pero todos tenemos algo que aportar, poner el interés común por encima de partidismos y particularismos, las verdades fundamentales tienen consistencia por sí mismas y no dependen del número de votos o del ruido de quienes claman, es en la verdad, en los valores donde nos encontramos", finalizó.