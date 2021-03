Candidata a la CC dejó en ridículo a Arturo Zúñiga en discusión por el aborto

Antonia Orellana, que busca un cupo por el D10, contestó luego que el ex subsecretario dijera que "no hay ninguna mujer en el mundo que aborte sin sentir un dolor profundo".

La candidata a la Convención Constitucional por el distrito 10 Antonia Orellana (CS), dio una dura respuesta al ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga (UDI) durante una discusión sobre el aborto.

En el programa El País Que Queremos de TVN, el ex subsecretario y actual candidato a la CC por el distrito 9 se manifestó contrario al aborto porque “cree en la vida”.

La ex autoridad incluso dijo no estar de acuerdo con dos de las tres causales que actualmente forman parte de la legislación. Sólo le parece que el aborto es aceptable cuando está en riesgo la salud de la madre.

Zúñiga agregó que “obviamente tiene que haber un acompañamiento. Yo no me quiero poner en el caso a caso, porque obviamente son momentos muy trágicos y obviamente la casuística es innumerable como para poder hablar y comentar acerca de eso. Yo sí siento el dolor de esa mujer”.

“Yo creo que no hay ninguna mujer en el mundo que aborte sin sentir un dolor profundo”, agregó.

Te puede interesar: [FOTOS] Padre de Tamara Moya celebró la muerte del asesino de su hija en redes sociales

En el programa también participaba Orellana, quien tuvo una experiencia personal con el aborto. Por eso, comentó: “que me diga que ninguna mujer en el mundo… Sólo estadísticamente en este set probablemente hay tres mujeres que abortaron. Yo soy una. Aborté clandestinamente por decisión y hoy también soy mamá por decisión, y te puedo decir que no sentí dolor al abortar, así que no hables por mí”.

“Está muy bien que estén en contra, aquí lo que estamos discutiendo no es lo que ustedes opinen personalmente como personas que no pueden gestar respecto al aborto, sino qué es lo que hace el Estado. Actualmente lo que hace el Estado es que penaliza y prohíbe. Yo no quiero que dramaticemos, esta es una cuestión que hay que desdramatizar. El Estado permitió el aborto en Chile desde los años ’30 hasta el ’89 y no era un drama social”, comentó.

Además, agregó que “cuando no se garantiza una prestación de salud, lo que estás haciendo es que estás remitiendo a la clandestinidad a las mujeres pobres y estás garantizándole el acceso a una prestación clandestina de salud a las mujeres ricas. Y eso es lo que todos sabemos que sucede”.