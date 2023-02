Arturo Vidal sorprende con una férrea defensa al trabajo de Eduardo Berizzo en La Roja

Una entretenida transmisión en su canal de Twitch protagonizó el volante del Flamengo de Brasil, Arturo Vidal, quien se refirió a diversos temas, donde destacó con una fuerte defensa al trabajo del entrenador Eduardo Berizzo en La Roja.

El King fue consultado sobre las capacidades que tiene el técnico Eduardo Berizzo. “Es un excelente entrenador, tiene muy claro lo que quiere para la selección”, aseguró el volante del Flamengo.

Además, el ex Juventus y Barcelona decidió lanzarse una vez más contra las personas que lo tratan de “mufa”. “No entiendo eso de mufa, eso es buscarle algo a lo malo que eres tú. No existe la mufa ni la suerte, las cosas se ganan, se trabajan y se buscan”, le respondió a un par de usuarios en Twitch.

“Pero molesta, se hacen Instagram falsos y te empiezan a escribir, no son capaces ni de colocar su cara, les da miedo. Deben ser tan fracasados, que les da pena colocar una foto de ellos”, cerró el volante en su streaming.