¿Tiene chances aún? Arturo Vidal revela lo que le falta por lograr en su exitosa carrera

Arturo Vidal retornó esta temporada a Colo Colo después de 17 exitosos años conquistando las mejores ligas de Europa. Sin embargo, el "King" se confesó a fondo y reveló el gran anhelo que le faltó por cumplir en el viejo continente, a pesar de lograr importantes cosas y jugar con reconocidos futbolistas.

Primero, el bicampeón de América reveló toda la amplia lista de leyendas con las que compartió camarín en los mejores equipos del viejo continente. "Franck Ribéry, Xabi Alonso, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Robben y podría estar todo el día diciendo mis compañeros, que todos son leyenda", dijo Vidal.

A pesar de esto, aseguró que quedó al debe por no poder jugar con uno de los mejores de la historia. "Me hubiese encantado jugar con Cristiano Ronaldo, porque jugué con Leo y con todos los otros. Sí, me faltó Cristiano", admitió el "King" en el video publicado por la cuenta oficial de la Copa Libertadores.

Quizás te pueda interesar: Alan Saldivia cambia de representante y podría abandonar Colo Colo a mitad de año

Mira el entretenido registro de Arturo Vidal

🇨🇱😍 Arturo Vidal compartió equipo con algunos cracks a lo largo de su carrera...#GloriaEterna @ColoColo pic.twitter.com/skmVel4N9q May 13, 2024

De todas formas, en el registro se puede ver a un divertido Arturo Vidal que se mostró satisfecho por compartir equipo con quien considera el mejor jugador de la historia. "El mejor de todos claramente es Leo (Lionel Messi). Es de otro planeta", afirmó el jugador de Colo Colo en la antesala del partido con Alianza Lima.

Recordar que los albos tienen que visitar al equipo peruano en un partido de vida o muerte, pues necesitan un triunfo para seguir dependiendo de ellos mismos en la misión de clasificar a la siguiente ronda del certamen. El partido está pactado para este miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.