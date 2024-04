Fueron claves: Arturo Vidal revela las dos personas de que lo trajeron a Colo Colo

Arturo Vidal tuvo que remar mucho para sellar su retorno a Colo Colo, pues fue la gran teleserie del mercado de fichajes de esta temporada. Es por esto que ahora, en medio de la conmemoración por un nuevo aniversario del equipo, el "King" destacó a las dos figuras claves que lo ayudaron para volver al club de sus amores.

“Mi objetivo era volver. Matías (Camacho) y (Aníbal) Mosa se metieron muy fuerte en esa conversación, fueron las principales personas que estuvieron al lado mío, que me llamaban todo el día y me decían que me tranquilizara porque en un momento no aguantaba más”, recordó el volante en sus palabras para TNT Sports.

En esa misma línea, Vidal continuó recordando aquellos momentos de incertidumbre que vivió antes de confirmar su retorno. "La presión de afuera y las ganas mías de jugar eran muchas, pero el corazón me ganó de volver a Colo Colo. Estas dos personas fueron muy importantes para mi regreso", concluyó la leyenda del fútbol chileno.

Recordar que en su momento los bloques no estuvieron 100% de acuerdo para traer al jugador, pues si bien es cierto que el bloque Mosa siempre lo quiso, el bloque Vial puso muchas trabas para el fichaje. De hecho incluso querían obligarlo a realizarse exámenes médicos con otros doctores que no fueran los que trabajan en el equipo.

Finalmente Arturo Vidal pudo retornar a Colo Colo y todos los hinchas quedaron felices. Lo cierto es que el "King" ahora tiene que luchar por mejorar la versión que ha mostrado y encaminar al equipo para recortar las distancias con el puntero del Campeonato Nacional, que precisamente es el archirrival de los albos.