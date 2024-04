Arturo Vidal sacó a relucir toda su jerarquía ante Fluminense y disputó su mejor partido desde que retornó a Colo Colo. El "King" fue la gran figura de los albos contagiando al equipo con el espíritu que lo caracteriza y tras el partido tuvo tiempo para dejar un potente recado de cara a lo que viene en el certamen.

“Mostramos personalidad, hicimos un gol, tuvimos muchas ocasiones, mucho más que con Cerro y eso te deja contento. Nos paramos de igual a igual. A seguir trabajando, esperamos que en los siguientes partidos se nos den las ocasiones, pero realmente nos vamos contentos, porque cada vez el equipo se siente mejor, es un equipo copero. Este Colo Colo va a dar mucho que hablar este año“, señaló Vidal.

En cuanto a las lesiones que lo han venido afectando, el volante dijo que "partido que pase me voy a sentir mejor, no he tenido ningún problema. Corrí mucho, cada vez me vengo sintiendo mejor. Espero que el siguiente partido sea mucho mejor que este y el cuarto ya sea el Arturo Vidal que todos conocen“.

Quizás te pueda interesar: Perdió la paciencia: Guillermo Paiva le tira agua al árbitro tras anular el gol de Colo Colo

El "King" volvió a jugar el Estadio Maracaná después de su último paso por el fútbol brasileño y es por esto que también dedicó palabras para reflejar su sensación. “Lindo, pero venir con Colo Colo acá y pararse de igual a igual con el último campeón, creo que eso me deja muy feliz. Creo que nos podemos parar de igual a igual con cualquiera”, agregó para finalizar.

Es así como Arturo Vidal dejó un recado para el resto de los equipos que enfrentarán a Colo Colo en el certamen continental, pues afirmó que están para competir contra cualquier rival que se les pare en frente. Ahora el "King" tendrá que mentalizarse en lo que será los próximos desafíos del equipo ante Cobreloa y Universidad Católica antes de volver a Copa Libertadores.