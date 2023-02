Arturo Vidal le abre la puerta a Colo Colo por si desean pelear la Copa Libertadores

El siempre controvertido volante del Flamengo de Brasil, Arturo Vidal, realizó una nueva transmisión en Twitch, donde hizo un llamado a la dirigencia de Colo Colo ante un eventual retorno a Macul y de paso llenó de elogios a Joan Cruz.

El ex volante de Juventus y Bayern Munich le mandó un mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro, donde reveló que le gustaría retornar al Estadio Monumental, lo que llenó de ilusión a la fanaticada del 'Cacique'.

"Si Colo Colo quiere pelear la Copa Libertadores, que me venga a buscar al tiro nomás y vamos", confesó el bicampeón de América con la Roja que tiene contrato con el 'Mengao' hasta fines de 2023.

Finalmente, el ex jugador de Barcelona e Inter de Milán fue consultado por su futbolista favorito de La Roja Sub 20, la cual fracasó tras quedar eliminada del hexagonal del Sudamericano de la categoría. Ante la pregunta, el mediocampista no ocultó su debilidad por Joan Cruz, juvenil de Colo Colo.

"Ese es mi regalón, es una máquina, falta que empiece a jugar nomás, no sé por qué no está jugando. Tiene personalidad, calidad, va para adelante como loco, se prepara, se entrena, ese es mi jugador", cerró.