La polémica luego de los graves incidentes en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato parece nunca acabar, y es que Jaime Pizarro criticó duramente a Arturo Vidal por sus dichos tras la suspensión del encuentro, y como era de esperarse, el volante del Cacique le respondió con todo al ministro del Deporte.

Así es, continúan los dimes y diretes luego de que el duelo en el Estadio Nacional fuera interrumpido por enfrentamientos entre barristas colocolinos y fuerzas policiales, pues Jaime Pizarro reprochó las declaraciones del '23' colocolino, quien afirmó que en Chile se exagera de sobremanera y el partido nunca tuvo que ser suspendido.

"Debió condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura. Coincidimos en que no queremos que la violencia en la actividad deportiva, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía", fue la crítica del ministro al volante, quien rápidamente le contestó.

Fue a través de una nueva transmisión en su canal de Twitch que Vidal destruyó a Pizarro. "Ah, ministro del cahuín, por favor. No… se quiere meter en la conversación… ¡No te metas! Tienes que hacer lo que tú… eres el ministro del Deporte, tienes que… Se mete en lo que dije yo. Debe ser que no tiene trabajo que hacer", arrancó el jugador.

"Qué lata, porque es una buena persona. No tengo nada con él, lo he saludado bien, pero ya cuando se meten conmigo… no va eso, no va", argumentó. Para finalizar, aprovechó de aclarar sus controversiales dichos: "Me molestó que terminara el partido porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada. Ellos (árbitros) dieron el pie de que comenzara el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo para? Eso no más dije", sentenció Arturo Vidal.

