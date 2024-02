Quedan tan solo unos días para que Huachipato y Colo Colo den vida a una nueva edición de la Supercopa, partido que significará el arranque de la temporada 2024 del fútbol chileno. Sin embargo, un detalle del encuentro comenzó a generar bastante polémica, y fue Arturo Vidal quien se sumó contundentemente a las quejas.

Efectivamente, acereros y albos serán los primeros equipos del balompié nacional que competirán de manera oficial este año, esto gracias a su condición de vigentes campeones del Torneo Nacional y la Copa Chile respectivamente, lo que los instaló automáticamente en este atractivo choque de monarcas.

Te puede interesar: ¡Listo el segundo! Colo Colo cerró un nuevo refuerzo para esta temporada

Fue mediante una transmisión en su canal de Twitch que Vidal comenzó a hablar sobre el partido frente a Huachipato, cuando evidentemente molesto se refirió al elevado costo de las entradas para ir a ver el duelo: "¿A cuánto están las entradas? Deberían ser baratas. ¡16 lucas una galería! ¿Cómo tan cara la entrada?".

En esa línea, aprovechó de explicar que el Cacique no tenía nada que ver con el valor de los tickets y responsabilizó por completo al ente rector del fútbol chileno. "No me había dado cuenta de que están tan caras, los huevones desubicados. Pero no es Colo Colo el dueño del partido, es de la ANFP", detalló el mediocampista.

"¿Por qué no ponen las entradas a un precio bueno? ¿El año pasado cuánto valían las entradas de Supercopa? Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata. No deben subir las entradas, deben seguir al mismo precio. Terrible", recriminó. Pese a la polémica, el 'King' prometió un gran partido para los asistentes en el Estadio Nacional: "Pero el domingo vamos a dar espectáculo, va a ser así mi gente". "Ojalá haga mi primer gol", cerró Arturo Vidal.

Quizá te pueda interesar: TVN reorganiza evento benéfico para las víctimas del incendio tras lluvia de críticas por cancelación