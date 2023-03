Arturo Vidal defendió el proceso de Eduardo Berizzo en La Roja

Pese a no destacar mucho en el encuentro, el volante de La Roja, Arturo Vidal, se dio el tiempo para hablar tras el triunfo de Chile por 3 a 2 ante Paraguay en el Estadio Monumental de Santiago.

“Lo primero era ganar, mejorar, volver al triunfo, más en nuestra casa. Se hizo bien, sacamos fuerza para darlo vuelta”, apuntó el volante nacional, quien valoró el momento de Alexis Sánchez.

“Entró livianito, hicimos el desgaste en el primer tiempo. Está con suerte, metiendo los goles, que es su trabajo”, remarcó el King, que defendió a Eduardo Berizzo luego de ayudar a su primer triunfo junto a La Roja.

“Si estuviera la idea de sacar a Berizzo sería una locura. Es difícil analizar a un entrenador en amistosos, cuando está probando jugadores y esquema. A seguir creciendo y mejorando en los partidos que viene (…) Trabaja igual a Bielsa y Sampaoli, es intenso. Se vienen cosas lindas, ganamos cosas con este sistema y espero que así siga. En algún momento se iba a abrir el arco. Esperamos seguir así”, indicó el volante, quien defendió su momento físico y cuestionó el césped del Monumental.

“Me sentí bien. He ido mejorando, con la semana de entrenamiento me sentí bien. El campo no estaba tan bueno, pero hicimos lo mejor que pudimos. Nosotros necesitamos a los más jóvenes, nos tienen que ayudar a correr”, reveló el jugador de 35 años, que defendió a Darío Osorio de los rumores de supuestas indisciplinas.

“Basta con la tontera de ensuciar a los jugadores jóvenes. Los grandes ya tenemos la piel de acero, dañarlos así es muy feo“, cerró.