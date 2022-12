Arturo Vidal confesó que le gustaría dirigir a La Roja cuando se retire del fútbol

El mediocampista del Flamengo de Brasil, Arturo Vidal, se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones en Chile tras finalizar su exigente temporada con el equipo de Brasil. El 'King' espera los próximos desafíos con La Roja, en donde afirmó que le gustaría ser el entrenador del 'Equipo de Todos'.

“Apunto a ser técnico de la Selección Chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección. A eso apunto, para poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido”, indicó en conversación con Prensafútbol.

El ex jugador de Colo Colo también habló sobre la posibilidad de llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. “Yo espero estar en el próximo Mundial si Dios quiere. Lo más importante ahora es cuidarse, no tener lesiones, que eso es lo que te acorta la carrera. Pero me siento muy bien, tengo 35 años y tengo contrato con el equipo más fuerte de Sudamérica. Y voy a seguir ahí, vamos a seguir peleando todo. Si alguno quiere quitarme el puesto, tiene que jugar en un equipo más fuerte que yo”.

Finalmente, el jugador se refirió a los errores que dejaron afuera a la Selección Chilena del Mundial Catar 2022. “Es difícil, hay muchas cosas que uno podría decir, pero creo que faltó un poco el recambio, un poco de ayuda a los mismos jugadores que estuvimos 10 o 12 años. Nunca una selección duró tanto tiempo jugando junta tantos campeonatos. Jugamos Copa América a cada rato, jugamos la Centenario y Confederaciones".

“Fue duro el golpe, si uno ve ya la mayoría no está jugando. Fueron 12 o 15 años muy duros para la Selección Chilena, entonces esperamos que con jugadores nuevos seamos más de 25, que sean 40 o 50 jugadores los que puedan aportar a la selección”, concluyó el centrocampista.