Arturo Vidal "barrió el piso" con las críticas que le realizó Cicinho

“Si él no pudo disfrutar del fútbol y ganar títulos como yo, no es mi problema”, lanzó el King en su presentación en Flamengo.

No tuvo filtro. El volante nacional, Arturo Vidal, fue presentado este lunes como el fichaje estrella del Flamengo de Brasil, instancia donde aprovechó de responder a los cuestionamientos de parte del ex lateral brasileño, Cicinho, quien dijo que llegó a "disfrutar de un retiro, de una vida de playa".

Y como era de esperar, el mediocampista de la Roja fue consultado sobre estos polémicos dichos. “Es difícil responderle a todo el mundo lo que dice, cada jugador tendrá su propia opinión y vivió su vida de manera diferente”, comenzó señalando.

Sin embargo, el "King" no dejó pasar la oportunidad y respondió sin filtro: “Si él no pudo ganar cosas ni disfrutar el fútbol como lo disfruto yo, que siempre quiero estar peleando por cosas importantes, no es mi problema”.

“Yo vengo acá a ganar títulos, a disfrutar, sino no hubiese estado acá, hubiese estado en Chile disfrutando mis vacaciones”, cerró el bicampeón de América.