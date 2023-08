Arturo Vidal, Aránguiz y tres chilenos más van por la Copa Libertadores

Vuelven las noches de Copa Libertadores con tres partidos que inaugurarán la fase de los octavos de final. El primero será en el Estadio Diego Maradona, mientras que en los otros dos partidos estarán cinco chilenos en competencia: Arturo Vidal y Charles Aránguiz, los principales exponentes.

Argentinos Juniors recibirá a Fluminense liderados por Marcelo, Felipe Melo y Paulo Henrique Ganso, visitas ilustres en La Bombonera para Juan Román Riquelme, quien recibió al conjunto brasileño en Buenos Aires para este desafío internacional que comienza a las 18:00 horas.

Para las 20:00 horas están programados los otros dos duelos. En La Paz el Bolívar de Ronnie Fernández se medirá con el A. Paranaense de Arturo Vidal y Luciano Arriagada, mientras que Paulo Díaz y Charles Aránguiz dirán presente en el River Plate v/s Internacional de Porto Alegre en el Estadio Mas Monumental.

El defensor central será titular en el equipo de Martín Demichelis, mientras que en los pupilos de Eduardo Coudet se espera que el ex volante de la Universidad de Chile pueda volver a sumar minutos en una competencia internacional luego de su última experiencia con el Bayer Leverkusen en la última Champions League.

El resto de partidos para esta fase los completarán entre miércoles y jueves otros cuatro futbolistas nacionales: A. Nacional v/s Racing (Gabriel Arias), Flamengo (Erick Pulgar) v/s Olimpia, A. Mineiro (Eduardo Vargas) v/s Palmeiras, D. Pereira v/s I. del Valle (Matías Fernández) y Nacional v/s Boca Juniors.

En tanto los compromisos de vuelta que definirán a los ocho mejores equipos del continente están fijados entre el 8 y 10 de agosto. Por su parte la Copa Sudamericana también inicia en esta jornada la ronda de los 16 equipos con la participación de Ñublense ante Liga de Quito este jueves a partir de las 20:00 horas.